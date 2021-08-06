義大利防疫 教師若無健康護照將停職停薪

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社羅馬5日電） 義大利政府今天拍板定案，教師有義務需取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康護照；而民眾搭乘公共運輸工具，包括國內航班、渡輪和長途火車等，也都須出示健康證明。

法新社報導，義大利的「綠色護照」是歐盟數位Covid-19健康證明的延伸；6日起凡進入電影院、博物館、室內運動場所或餐廳內用餐，都必須出示證明。

健康護照是證明持有人已施打至少一劑疫苗或過去6個月內染疫康復，以及過去48小時內病毒檢測呈陰性反應。

在這次頒布的新強製法令下，包含大學生在內以及各級學校職員，都須有健康護照。據義大利媒體報導，院校職員若連續5天未出示健康護照，將被停職停薪。

教育部長畢昂奇（Patrizio Bianchi）在記者會表示，86%以上的學校人員都已施打疫苗，目前人數可能接近9成。

衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza ）呼籲家長帶12歲以上的孩子打疫苗，並說青少年做COVID-19快篩時可減價。

義大利政府規定自9月1日起，搭乘公共運輸工具，包括國內航班、渡輪和長途火車旅行，也都有義務出示健康證明。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP