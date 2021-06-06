義大利鬆綁防疫措施 看好夏季旅客年成長20%

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（法新社羅馬5日電） 義大利旅遊聯合會今天表示，隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）限制措施逐步放寬，預計義大利今年夏季旅客將比2020年成長20%。

義大利旅遊聯合會（Assoturismo）調查2185家旅遊業者後表示：「2021年夏季將顯示出旅遊業復蘇的初步跡象。預計6到8月間，遊客人數將達到3300萬人次，比2020年增加20.8%，而在正式（旅遊）設施過夜的次數將達到1億4000萬夜次。」

義大利旅遊聯合會說，這將為旅遊業帶來約128億歐元（新台幣4270億元）旅遊收入，其中約3/4的收入來自義大利人到國內其他地區旅遊。

雖然如此，義大利旅遊聯合會說，這樣的成長「仍不足以回到疫情前的水準」，因為疫情前的最後一個夏季，也就是2019年夏季，多出7350萬夜次。

在疫情之前，旅遊業收入占歐盟第3大經濟體義大利國內生產毛額的14%，而疫情使義大利陷入二次大戰以來最嚴重的經濟衰退。

義大利希望今年接待的國外遊客比2020年增加670萬人次，但抵達人數仍將比2019年突破1億人次大關時減少約2/3。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP