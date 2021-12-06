翁山蘇姬遭判刑4年 國際人權機構紛紛譴責

（法新社仰光6日電） 緬甸軍政府發言人今天表示，遭罷黜的文人領袖翁山蘇姬因煽動群眾對抗軍政府及違反COVID-19防疫規定，遭法院判刑4年。國際特赦組織等國際人權機構紛紛譴責這項判決。

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軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，依據「刑法第505（b）條和天災管理法」，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）涉及的指控各判2年有期徒刑。

紹敏通表示，前總統溫敏（Win Myint）也因為相同指控遭判4年徒刑。他還說，他們兩人目前還不會入監服刑。

他表示，翁山蘇姬與溫敏將在首都奈比多（Naypyitaw）面對其他指控的審判。

國際特赦組織（Amnesty International）也譴責緬甸軍政府。區域倡議副秘書長Ming Yu Hah表示：「翁山蘇姬因這些不實罪名被判重刑，是軍方決心消滅所有反對派及扼殺緬甸民主又一例證。」

「法院荒謬、腐敗的判決是任意懲罰毀滅模式的一部分，自2月軍事政變以來，已有超過1300人遇害，數千人被捕。」

國際危機組織（ International Crisis Group）資深顧問霍塞（Richard Horsey）告訴法新社，這些判決「關乎報復，以及軍方權力的展示」。

「但她若被送進監獄，才會讓人訝異。她比較可能會在自宅或當局的招待所，服完這個刑期，以及之後其他的刑期。」

© 2021 AFP