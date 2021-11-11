習近平喊話：亞太地區不能回到冷戰對立

（法新社威靈頓11日電） 中國國家主席習近平今天表示，早日走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、經濟穩定復蘇是亞太地區目前最急迫的任務，還說亞太地區不能也不該回到冷戰時期對立的狀態。

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亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議周活動之一的企業領袖峰會今、明兩天舉行。紐西蘭擔任今年APEC主辦國，受疫情影響，各項會議以視訊方式進行。

習近平今天以預錄影片方式在APEC企業領袖（APEC CEO）高峰會發表演講。他表示，目前COVID-19疫情仍在全球蔓延，全球經濟復蘇之路艱難曲折，亞太地區應發揮引領作用。

首先，他指出，早日走出疫情陰影、經濟穩定復蘇，是亞太地區當前最急迫的任務。「我們要支持彼此抗疫努力」，在檢測方法、治療藥物及疫苗研發、生產、相互認證等方面加強合作，落實疫苗作為全球公共產品的共識，促進疫苗公平合理分配並確保在發展中國家的可負擔性。

習近平也提到開放合作的重要，無論世界情勢如何改變，亞太經濟韌性佳、動力強勁的優勢不會改變，各方要積極擴大開放、推進貿易和投資自由化便利化，維持供應鏈穩定。推動經濟復蘇要反對歧視性、排他性的做法。

他表示，「以意識形態畫線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的」，亞太地區不能、也不該回到冷戰時期對立和割裂的狀態。

© 2021 AFP