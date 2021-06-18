習近平發聲後 中國湖北刑拘8人為氣爆釀25死負責

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（法新社北京18日電） 湖北省十堰市艷湖社區集貿市場13日發生天然氣爆炸，共造成25人死亡及37人重傷。在中共總書記習近平與國務院總理李克強針對事件發聲後，當地政府宣布已將8名犯罪嫌疑人刑事拘留。

根據十堰市政府官方微信今天發布的通報，根據官方初步調查，十堰市公安機關對包括十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司總經理在內的8名犯罪嫌疑人採取刑事拘留措施。

通報說，發生事故的天然氣管道是十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司所有，該公司安全管理制度不健全，責任不落實，未嚴格執行燃氣管道巡線檢查制度，相關設備運行存在嚴重缺陷。

目前，事故調查還在進行，待調查完成後，將對有關單位和個人嚴肅追究問責。

中共即將在7月1日慶祝成立100周年，但近一兩個月各地重大意外頻傳。

習近平13日指示，十堰爆炸事故造成重大人員傷亡，教訓深刻，須嚴肅追責。

他還說，近期中國多地發生生產安全事故、校園安全事件，要求全面排查安全隱患，維護社會大局穩定，「為建黨百年營造良好氛圍」。

李克強則針對十堰氣爆事故指示全力救治、查明事故原因並依法追責。

港媒明報日前分析，部分官員仕途是平坦抑或有風險，要視乎黨慶前的表現，看他們如何應對與防範各種天災人禍。

© 2021 AFP