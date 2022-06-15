習近平致電蒲亭 強調相互支持

（法新社北京15日電） 中國國家主席習近平今天下午向俄羅斯總統蒲亭表示，中方願與俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作。

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中國官媒央視新聞報導，習近平下午與蒲亭（Vladimir Putin）通電話。

習近平指出，今年以來，面對全球性動蕩變革，「中俄關係保持良好發展勢頭」。兩國經貿合作穩步推進，黑河━布拉戈維申斯克公路橋實現通車，打通一條兩國互聯互通的新通道。「中方願同俄方推動雙邊務實合作行穩致遠」。

他並稱，「中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作」，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調，促進新興市場國家和發展中國家團結合作，推動國際秩序和全球治理朝着更加公正合理的方向發展。

報導稱，蒲亭表示，在習近平堅強領導下，中國取得卓越發展成就，俄方表示衷心祝賀。今年以來，俄中務實合作穩步發展。俄方支持中方提出的全球安全倡議，「反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政」。願與中方加強多邊協作，為推動世界多極化和建立更加公正合理的國際秩序作出建設性努力。

據報導，兩國元首就烏克蘭問題交換意見。

習近平強調，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定。各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。中方願繼續為此發揮應有作用。

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