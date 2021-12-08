習近平賀蕭茲任德總理 盼深化互信拓展合作

（法新社北京8日電） 新華社報導，中國國家主席習近平今天祝賀蕭茲（Olaf Scholz）就任德國總理，表示「願同你一道努力」，「推動中德關係邁上新台階」。

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習近平也告訴蕭茲，他願意與蕭茲「鞏固並深化政治互信，拓展各領域交流合作」。

前總理梅克爾（Angela Merkel）在位16年後，蕭茲今天宣誓就任德國新總理，由中間偏左派領導的新聯盟政府領導這個歐洲最大經濟體。

蕭茲在聯邦議院（Bundestag，德國國會下議院）707票中贏得395票，他已宣示會廣泛「延續」梅克爾的政策，同時讓德國變得更環保且更公平。

根據新華社，習近平今天致電祝賀蕭茲時還說，中德兩國多年來堅持「求同存異」，並展現出「大國責任和擔當」。

現任美國總統拜登（Joe Biden）去年11月贏得總統大選後，北京沉默了數周才向他道賀，與習近平現在迅速恭賀蕭茲形成鮮明對比。

根據德國政府數據，中國是德國最大貿易夥伴，去年兩國間貨物貿易額達2132億歐元（約新台幣6兆6700億元）。

梅克爾曾被控對中國人權問題批評力道不足，像是新疆維吾爾族遭集體監禁等。批評者說，梅克爾受制於中國龐大的經濟利益。

蕭茲政府已保證會對俄羅斯與中國等專制國家採取更強硬立場。

© 2021 AFP