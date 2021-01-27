習近平WEF會議致詞籲勿強凌弱 澳財長批言行不一

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（法新社雪梨27日電） 澳洲財政部長佛萊登柏格今天表示，中國國家主席習近平近日在世界經濟論壇（WEF）視訊會議中呼籲大國不應倚強凌弱的言論，暴露出中國「言行不一」的情況。

對於北京當局制裁澳洲一系列產品，以及中澳兩國之間的言詞交鋒，佛萊登柏格（Josh Frydenberg）至今仍怒氣難消，他對於習近平致詞侃侃而談「利他無私」感到不以為然。

習近平在致詞中表示：「國際社會應該按照各國共同達成的規則和共識來治理，而不能由一個或幾個國家來發號施令。」

習近平還說「不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」，這番說法似乎在討好小國，同時暗批美國。

不過，佛萊登柏格今天告訴媒體，習近平的致詞內容和中國對澳洲的經濟威嚇行為，似乎是言行不一。

「嗯，我們同意強國不應欺凌弱國的看法，但那看起來似乎有點言行不一。」

「實際上是，談到我們的貿易，澳洲一直是一些相當嚴厲措施的承受方。」

澳洲呼籲調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的起源，以及禁止中國電信大廠華為參與澳洲的5G網路建設，遭到中國當局抨擊，北京和坎培拉的關係也在去年急凍。

中國祭出懲罰性關稅打擊澳洲眾多產業，尤以大麥和葡萄酒業者深受影響。澳洲出口商恐損失20億至40億美元的銷售額。

© 2021 AFP