老虎伍茲車禍右腳開刀打鋼釘 當局排除酒駕可能

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（法新社洛杉磯24日電） 美國當局今天表示，昨天發生車禍受到重傷，已開刀在右小腿及腳踝打入鋼釘的美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）「並未酒駕」。

法新社報導，洛杉磯郡警長比亞努維瓦（Alex Villanueva）告訴記者：「有很多情況會被控魯莽駕駛，但這次單純是意外。」

他說，如果調查結果指證老虎伍茲當時沒有專心駕駛或有超速情況，他可能面臨的，最多僅屬輕罪的違規。

「一定有什麼原因造成這起車禍，且不論此案違規情況為何，都會有行車電腦代碼記錄下來。」

比亞努維瓦表示，他希望老虎伍茲那輛全新的運動休旅車（SUV）車內配有數據資料記錄器，那將有助於釐清肇事原因。

「顯然我們希望會有這個黑盒子，我們將因此有車速的資料，那可能是造成這起意外的因素。」

45歲的老虎伍茲昨天早上獨自駕車，座車在洛杉磯近郊一處常見致命意外的地點發生車禍，當時沒有牽扯其他車輛。

消防和醫護人員動用破壞機具，才把拿過15座大賽冠軍的老虎伍茲從嚴重毀損、變形的車中救出，將他送到醫院接受治療，並在那家醫院開刀，治療有右小腿及腳踝。

© 2021 AFP