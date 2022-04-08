老虎伍茲車禍復出 名人賽首輪71桿並列第10

（法新社喬治亞州奧古斯塔7日電） 在腿部因車禍嚴重受傷14個月後，高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）令人難以置信地復出，今天打出低於標準桿1桿的71桿並列第10名，在美國名人賽繳出不錯的開局。

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這位15次大賽冠軍得主正在尋求平紀錄的第6件綠夾克，今天他抓下3隻小鳥和2次柏忌，落後暫居領先的韓國選手任成宰4桿。

伍茲在標準桿3桿的第16洞推進一記29�盞男∧瘢�並在標準桿4桿的第18洞推進一記10�盞男∧褡鑫�第一輪的結尾。

這位46歲的超級巨星，目前世界排名已滑落至第973，在這一輪的大部分時間裡，他步行的速度放慢，並且不和他的比賽夥伴走在一起，有時在上坡時會以球桿當拐杖。

伍茲在2021年2月發生嚴重自撞車禍，右小腿經過開刀後植入鋼條、打入骨釘加以固定。他說，他仍然忍着痛打球，但他康復速度驚人，得以重返美國名人賽。25年前，伍茲在名人賽拿下個人第一座大賽冠軍。

若今年能稱霸名人賽，伍茲將成為最年長的名人賽冠軍，比1986年的尼克勞斯（Jack Nicklaus）大3周，也將成為米克森（Phil Mickelson，50歲）和波羅斯（Julius Boros，48歲）之後，第3年長的大賽冠軍。

© 2022 AFP