老虎伍茲車禍重傷 麥克羅伊：談復出太早

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯24日電） 美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）才因車禍重傷，在右小腿及腳踝打入鋼釘，外界就已開始評估他的復出之路，北愛爾蘭好手麥克羅伊則稱談復出還太早，現在最重要的是恢復健康。

法新社報導，洛杉磯郡警長比亞努維瓦（Alex Villanueva）告訴記者：「有很多情況會被控魯莽駕駛，但這次單純是意外。」

45歲的老虎伍茲昨天早上獨自駕車，座車在洛杉磯近郊一處常見致命意外的地點發生車禍，當時沒有牽扯其他車輛。

消防和醫護人員動用破壞機具，才把拿過15座大賽冠軍的老虎伍茲從嚴重毀損、變形的車中救出，將他送到醫院接受治療，並在那家醫院開刀，治療右小腿及腳踝。

拿過4次大賽冠軍的麥克羅伊（Rory McIlroy）今天表示，人們懷疑老虎伍茲高球生涯的想法一點也不重要，因為這位高球巨星正努力從車禍中受到的嚴重傷勢康復過來。

來自北愛爾蘭的麥克羅伊告訴記者：「現階段我認為大家應該要心懷感激，因為他還在這裡、他還活着、他的孩子們沒有失去父親，這是最重要的事了，現在問高球的事還太遙遠，此刻甚至還不在未來藍圖上。」

PGA巡迴賽主席摩納翰（Jay Monahan）同意麥克羅伊的看法，並稱將全心全意投入，以各種可能的方式支持老虎伍茲。

摩納翰說：「我認為現在唯一重要的事，是他的健康。」

© 2021 AFP