老虎伍茲車禍雙腿嚴重骨折 金熊尼克勞斯大表擔憂

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（法新社華盛頓23日電） 美國高爾夫名將老虎伍茲今天發生車禍，他雖無生命危險，但雙腿嚴重骨折，包括「金熊」尼克勞斯等人紛紛表達擔憂。

老虎伍茲（Tiger Woods）駕駛的車輛今天在加州洛杉磯郡偏離車道，滾下山坡後翻覆在山坡下，整起車禍並未涉及其他車輛或乘客。由於老虎伍茲座車的車體嚴重變形，救難人員必須動用破壞器材，才能將他從車內救出。

車禍現場畫面顯示，老虎伍茲的座車嚴重毀損且車窗全破，但他雖雙腿都有複雜性骨折，不過沒有生命危險。

洛杉磯郡警方說，救護人員及警消到場時，老虎伍茲是清醒的，也能與他們溝通。警方說，目前沒有證據顯示駕駛有受到毒品、藥物或酒精的影響，車禍原因還待釐清。

消息一出，高爾夫傳奇球星尼克勞斯（JackNicklaus）大表震驚，在社群網站推特（Twitter）貼文說，妻子「芭芭拉（Barbara）和我剛聽說老虎伍茲出了意外，我們和其他人一樣十分的擔心」。

尼克勞斯生涯在大賽共獲18座冠軍，是唯一比老虎伍茲拿過更多大賽冠軍的球員。他推文說，「在這個艱難的時刻，我們衷心支持他，並為他祈禱，請大家集氣祝福老虎伍茲，祝他手術成功，康復之路也能一切順利。」

世界排名第3的美國好手湯瑪斯（Justin Thomas）說：「我希望老虎伍茲沒事，這種事真讓我不舒服。」他說：「聽到自己好友發生這樣的意外，真的很讓人痛心。天啊！我只希望他沒事。我很擔心他的孩子們，他們一定十分難過。」

台灣選手潘政琮也在推特上發了3雙「禱告的手」貼圖，為老虎伍茲祈福。

美國職籃NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）推文說：「大家一起為老虎伍茲祈禱吧！他剛發生嚴重車禍。讓我們祈禱他早日康復。」

45歲的老虎伍茲，1996年轉入職業，當年獲選為美巡賽年度最佳新人，生涯至今拿過82座美巡賽冠軍和15座大賽冠軍，且曾高居球王寶座長達683周，目前世界排名50。

© 2021 AFP