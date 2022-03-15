老闆遭制裁害門票不能賣 切爾西籲英政府網開一面

（法新社倫敦14日電） 英超豪門切爾西（Chelsea）今天敦促英國政府，儘管俄羅斯籍老闆阿布拉莫維奇遭制裁，資產遭凍結，英國政府仍應允許切爾西販售球賽門票。

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俄國入侵烏克蘭後，英國上周對阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）祭出多項措施，之後發給切爾西特殊執照，以防切爾西與英國政府稱為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）親信的阿布拉莫維奇有新收入進帳。

切爾西隊今天發布聲明指出，正在敦促各部會給予球隊售票的權利，球團每天都在開會設法修訂這張執照。

根據新訂的嚴格規定，切爾西不得在主場售票、不得向造訪主場史丹福橋球場（Stamford Bridge）的客場球迷售票，也不能在「藍軍」於客場出戰時向希望觀戰的球迷售票。

聲明指出：「我們敦促政府放行，讓球迷能購買門票。」

切爾西拿到的特殊執照先前已經修訂過，原本比賽日的開銷限制從50萬英鎊提高到90萬英鎊。切爾西表示，將推動進一步修訂，好讓球隊儘可能正常營運。

英國首相強生（Boris Johnson）的發言人今天稍早呼籲切爾西球迷，別在比賽中高喊阿布拉莫維奇的名字。

© 2022 AFP