老鷹主將楊恩只獲9分 巴特勒轟36分率熱火聽牌

（法新社亞特蘭大24日電） 老鷹主將楊恩今天只獲9分，讓熱火在巴特勒攻下全場最高36分帶領下，以110比86獲勝，在季後賽首輪以3比1「聽牌」。

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美國職籃NBA東區季後賽首輪，頭號種子邁阿密熱火在系列賽前3戰打完後，以2比1領先第8種子亞特蘭大老鷹。

今天在老鷹主場的第4戰，地主球員韓特（De'Andre Hunter）首節包括三分球3投全進在內、4次出手全部命中，個人獨得11分，帶領老鷹以26比25領先熱火。

次節熱火在巴特勒（Jimmy Butler）單節13分的帶領下拿下30分，反觀老鷹只有他們本季單節最低的15分進帳，因此在上半場打完時，熱火反以55比41領先老鷹14分。

熱火主力勞瑞（Kyle Lowry）因為左腿拉傷，這場比賽沒有出賽，但熱火在沒有純控球後衛組織的情況下，在上半場居然完全沒有出現失誤，創下隊史紀錄。

下半場老鷹未能扭轉局勢，終場熱火就以24分的差距輕鬆擊敗老鷹。

熱火的巴特勒今天包括三分球2投1中在內、21次出手命中12球，加上12罰11中，攻下全場最高36分，並抓下10籃板、送出4次助攻。塔克（P.J. Tucker）、阿德巴約（Bam Adebayo）都拿下14分，斯特魯斯（Max Strus）、文森（Gabe Vincent）分獲12分、11分。

韓特此役攻下老鷹全隊最高的24分，替補的諾克斯（Kevin Knox）拿下12分次之，柯林斯（John Collins）則有11分進帳。

老鷹頭號主將楊恩（Trae Young）今天一共出手11次，其中10次是在三分線外，只命中其中3球，僅拿下個位數的9分，他的表現是老鷹今天輸球的一大關鍵。

熱火今天獲勝，在系列賽取得3勝1負的「聽牌」優勢，兩隊接下來將於26日（台灣時間27日）在熱火主場進行第5戰，熱火最快可於當天晉級季後賽次輪。

© 2022 AFP