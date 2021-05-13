老鷹尼克雙雙確定重回NBA季後賽

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（法新社洛杉磯13日電） 美國職籃NBA亞特蘭大老鷹今天後來居上力克華盛頓巫師，紐約尼克則靠克里夫蘭騎士擊退波士頓塞爾蒂克，雙雙確定重返季後賽；洛杉磯湖人擊敗休士頓火箭後仍有望直入季後賽。

湖人在兩大巨星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣的情況下，和火箭戰得難分難解，靠着板凳球員庫茲馬（Kyle Kuzma）在終場前6.9秒上籃拿下超前分，助球隊終場以124比122險勝。

此役湖人能拿下三連勝，何頓-塔克（Talen Horton-Tucker）貢獻23分並有10次助攻，德拉蒙（Andre Drummond）拿下20分和10籃板，庫茲馬則有19分、10籃板和7助攻。火箭的布魯克斯（Armoni Brooks）拿下職業生涯最佳的24分，歐里尼克（Kelly Olynyk）也貢獻24分。

例行賽季即將在16日結束，湖人在NBA西區排名第7 ，落後排名在前的達拉斯獨行俠和波特蘭拓荒者都是一場勝差，若能超前進入前六名，即可直接晉級季後賽，否則將必須靠第7至第10名的附加賽爭奪季後賽門票。

老鷹以120比116擊敗巫師後，暫列東區第4名，已確定自2016年賽季以來首次晉級季後賽。此役楊恩（Trae Young）為老鷹砍下33分，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也貢獻20分，在終場前24.8秒射進超前比分三分球的柯林斯（John Collins）拿下18分；巫師巨星衛斯布魯克（Russell Westbrook）獨得34分，並有15次助攻。

尼克則是靠騎士以102比94擊敗塞爾蒂克，確定坐穩東區第六名，自2013年以來首次重回季後賽。

© 2021 AFP