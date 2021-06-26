老鷹楊恩遭守死 公鹿雙雄聯手扳回一城

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（法新社洛杉磯25日電） 美國職籃NBA公鹿球星安特托昆博今天轟進全場最高的25分，哈勒戴攻下22分，助球隊在東區冠軍賽次役以125比91狂勝老鷹，在七戰四勝制系列賽扳回一城，以1比1戰成平手。

在東區冠軍賽首戰，亞特蘭大老鷹靠楊恩（Trae Young）轟下生涯季後賽新高的48分、終場以3分險勝密爾瓦基公鹿，拔得頭籌；但楊恩今天被公鹿看管，上半場8投2中，並有8次失誤，全場只得15分，成為老鷹吞敗的主因之一。

公鹿主將安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）此役主宰禁區，除攻進25分外，另有9籃板和6助攻，表現搶眼。哈勒戴（Jrue Holiday）貢獻22分外，上半場成功防守楊恩，厥功至偉。羅培茲（Brook Lopez）貢獻16分，包括在老鷹卡佩拉（Clint Capela）面前灌籃得分，令人驚艷。

公鹿與老鷹第一節勢均力敵，本節打完，公鹿以34 比28領先老鷹。

公鹿在第二節一開始打出一波13比7攻勢，取得47比35領先，將領先幅度拉大到12分，此後勢如破竹，打到本節剩下3分33秒時，公鹿以64比40，領先24分。

公鹿一路豪取分數，將領先幅度愈拉愈大，第二節打完取得77比45，領先達到32分之多，奠定勝基。公鹿第二節豪取43分，老鷹只得17分。

公鹿第三節與第四節分別攻進26分和22分，成功保住戰果。老鷹反撲無力，最後兩節分別得到18分和28分，俯首稱臣。

© 2021 AFP