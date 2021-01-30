考量安全 立陶宛禁用中國同方威視機場安檢設備

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（法新社維爾紐斯29日電） 北大西洋公約組織（NATO）成員國立陶宛官方今天表示，基於安全疑慮，已禁用中國「同方威視技術股份有限公司」製造的機場安全監控設備。

西方國家對中國在關鍵基礎設施上的投資，抱持愈來愈大的疑慮，包括第5代行動通訊（5G）電信網路。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）的發言人亞基賴提尼（Rasa Jakilaitiene）告訴法新社，政府指派的一個委員會做出結論，認為同方威視公司「不符國家安全利益」。同方威視先前積極爭取立陶宛機場監控設備的合約。

亞基賴提尼不願詳述，僅說國家機關提供的資料列為機密。

中國駐立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）大使館稍晚表示，禁用同方威視設備的決定「明顯出於政治動機」。

美國駐立陶宛大使吉克瑞斯特（Robert Gilchrist ）則說，他樂見「保護立陶宛國家安全及關鍵基礎設施的行動」。

「華爾街日報」去年曾報導，美國政府機關號召歐洲政府不要在機場採用同方威視的系統。

美方也稱中國另一大企業華為技術公司是「對國家安全的威脅」、「向中國共產黨負責」。華為和中國外交人員都否認這類指控。

歐洲聯盟成員國立陶宛在北大西洋公約組織是美國堅定盟友，美軍有部隊在當地駐紮，立陶宛同時也希望有更多軍力，以對抗鄰國俄羅斯。

立陶宛國會的國安暨國防委員會主席卡斯基烏納（Laurynas Kasciunas）說：「這個決定顯示立陶宛不願成為中國形塑及掌控的科技圈一環。」

立陶宛情報機關在年度報告中示警，「中國投資積極滲入」，構成各種風險，例如「失去對資源及基礎設施的控制、市場操縱及政治影響力」。

© 2021 AFP