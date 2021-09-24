耐吉下修銷售預測 供應鏈貨運延宕加劇

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（法新社紐約23日電） 全球運動用品供應商耐吉公司（Nike）今天報告下修銷售預測，並指供應鏈上眾多問題導致配送貨的延宕，預料未來數季銷售將會減損。

耐吉財務長佛蘭德（Matt Friend）在與分析師線上會議中表示，耐吉忙着處理從亞洲製造中心到北美的船運時間翻倍問題，以及越南和印尼大廠因當地政府實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施而暫時關閉的難題。

佛蘭德說，2021年多半時間貨運情況糟糕，而最近一季「甚至更加惡化」；他指明是港口積壓待撥訂貨、鐵路壅塞以及勞工短缺等問題。

耐吉目前預期2022會計年度銷售成長將會是「中間的個位數」，而早先預測是「兩位數出頭的成長」。

耐吉公布，至8月31日止的一季獲利19億美元，較上年同期成長23%；營收攀升16%至122億美元，但仍比分析師預期的數字短少2億多美元。 佛蘭德說，耐吉在北美、歐洲、中東及非洲地區面臨船運時間延長問題，而在中國的銷售也有減損，主因當地政府在7月實施防疫限制令的緣故。 佛蘭德表示，印尼的製造廠恢復了生產，但多數越南工廠自夏季以來都停工了；耐吉預期越南廠會在10月復工，也即耐吉要損失大約10周的產期。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP