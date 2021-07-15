耗時20年 WTO試圖讓全球漁業談判起死回生

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（法新社日內瓦15日電） 世界貿易組織（WTO）今天召開部長級會議，試圖讓全球漁業談判起死回生，但針對禁止漁業補貼進行磋商的過程，仍有無數絆腳石。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在會議前態度審慎樂觀，表示164個成員國有可能達成延宕20年的「歷史性」協議。

她在14日發佈於Project Syndicate的社論中表示：「雖然沒有人期待奇蹟發生，這場會議依舊是讓達成協議近在咫尺的黃金機會。」

她說：「若沒辦法達成協議，將會危害海洋生物多樣性，以及魚類資源的永續性。許多人的食物和收入都仰賴魚類資源。」

會談目標在於禁止漁業補貼。漁業補貼被認為造成非法與未受規範捕撈，釀成過漁，威脅到魚類資源與漁業的永續性。

聯合國農糧組織（Food and Agriculture Organization）在2017年評估，全國有1/3魚類資源遭到過度捕撈。

根據WTO，全球漁業每年補貼金額在140億美元至540億美元之間。

長達20年的協商因為各種議題顛簸，包括聯合國要求發展中與最貧窮的國家應該得到特殊對待。

© 2021 AFP