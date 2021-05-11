耶路撒冷以巴衝突 巴勒斯坦傷者眾多擠滿醫院

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（法新社耶路撒冷10日電） 以色列警方與巴勒斯坦群眾近日在耶路撒冷的艾格撒清真寺一帶激烈衝突，受傷的巴勒斯坦人今天擠滿了東耶路撒冷一所醫院，有數人被橡膠子彈擊中，失去眼睛。

19歲的木工艾澤丁（Ezzedine）來自約旦河西岸的那不魯斯（Nablus），他說，馬卡賽德（Makassed）醫院的醫師告訴他，他的左眼在衝突中受傷，無法恢復視力。

艾澤丁是家裡的幺子，上有5名兄姊，他不願透露姓氏，因為他是違法溜進耶路撒冷來祈禱。他表示，他7日晚間來到艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）為齋戒月祈禱，以色列警方卻施放閃光彈和催淚瓦斯。

艾澤丁接受法新社訪問時說：「他們想奪走不屬於他們的地方。」他指的是艾格撒清真寺，這座建築是伊斯蘭第3大聖地，同時也是猶太人尊崇的「聖殿山」（Temple Mount）。

以色列自稱致力維護穆斯林在艾格撒清真寺祈禱的權益，是不得已才在清真寺周圍鎮壓巴勒斯坦人挑起的暴動。

自7日以來，艾格撒清真寺和以色列控制的東耶路撒冷其他地方發生暴力衝突，已有超過700名巴勒斯坦人和近30名以色列警察受傷。警方表示，今天有9名警察受傷，7日晚間則有18人受傷。

馬卡賽德醫院主管法胡德（Adnan Farhoud）說，今早有100名傷患來到醫院，自衝突爆發以來，約200人就醫。

他表示，今早來就醫的人，多數傷在頭部、胸部和手腳，他指稱，以色列警方意圖造成重傷。他說：「你朝人頭部射擊，就是有意傷人。」

法胡德表示，這波暴力雖然不像1990年那麼嚴重，但也是他多年來所知最嚴重的耶路撒冷暴力事件。1990 年，近20名巴勒斯坦人在艾格撒清真寺與警方衝突中喪命。

法胡德說：「以前（警方）用的是實彈，現在是用橡膠子彈。」橡膠子彈雖不致命，仍可造成重傷。

24歲的希拉吉（Siraj）坐在輪椅上，他的牛仔褲被撕裂，雙腿都裹在紗布里。他說，他到艾格撒清真寺祈禱，以色列警方進入後開始施放閃光彈，他因此受傷。

希拉吉敘述：「他們朝每個人開槍，不分老幼。他們對着我施放一顆閃光彈，打中我的腿。很痛，希望痛苦很快減輕。」

希拉吉認為以色列警方「挑釁年輕人」，而以色列領袖們堅稱警方只是因應暴動群眾的危險舉止。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）統計，今早衝突的受傷人數超過334人，其中逾200人住院，5人狀況危急。

© 2021 AFP