耶路撒冷衝突逾200傷 以色列或有進一步抗議

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（法新社耶路撒冷8日電） 以色列警察與巴勒斯坦人在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆發暴力衝突，造成200多人受傷後，以色列今天面臨更多的抗議，歐美等國則呼籲保持冷靜。

昨天巴勒斯坦人在伊斯蘭第3大聖地艾格撒清真寺朝以色列鎮暴警察丟擲石塊、瓶子和鞭炮，警方則發射橡膠子彈、催淚瓦斯和閃光彈反擊。

以色列警方表示，有17名員警受傷。巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）則通報，在艾格撒清真寺和被以色列兼並的東耶路撒冷發生的暴力衝突中，有205名巴勒斯坦人受傷。

阿拉伯裔以色列人倡議團體呼籲今天發動示威，聲援耶路撒冷巴勒斯坦人。阿拉伯裔占以色列總人口的20%。

以色列的堅定盟友美國表示，「極度關切」這起事件，並敦促雙方「避免採取升高緊張局勢，或離和平更加遙遠的舉措」。

美國國務院表示：「這包括在東耶路撒冷進行強行驅逐、興建屯墾區、拆毀民宅和恐怖主義行為。」

歐洲聯盟呼籲當局「採取緊急行動緩和耶路撒冷目前的緊張局勢」，還說「無法接受暴力和煽動行為，必須對各方的違法人士追究責任」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）表示，他認為以色列政府必須為這起衝突「負責」，並表達「全力支持艾格撒清真寺的英雄」。

© 2021 AFP