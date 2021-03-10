聖克里斯托巴火山噴發 大量灰雲飄至周遭地區

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（法新社馬納瓜9日電） 尼加拉瓜當地新聞工作者告訴法新社，國內最高的火山聖克里斯托巴火山（San Cristobal）今天噴出大量灰雲，籠罩了奇南德加市（Chinandega）和周遭社區。

尼加拉瓜新聞工作者阿塔米拉諾（Carol Altamirano）表示，聖克里斯托巴火山突然噴出大量灰煙，飄散到山腳外的17公里地區。這座火山是尼國境內最活躍的火山之一。

阿塔米拉諾說：「到處灰濛濛一片，稻米、芝麻、菜園、果樹和牧場都被火山灰覆蓋。」

尼加拉瓜國土研究所（INETER）預測接下來幾天火山活動將趨緩，不會對民眾構成威脅。

聖克里斯托巴火山噴發大量灰雲持續約30分鐘，隆隆作響的聲音嚇壞當地居民。由於灰雲遮蔽讓能見度變低，車輛駕駛紛紛打開頭燈。

阿塔米拉諾指出，當地農民趕忙遮蓋水源，並將牲口趕往安全處，市區民眾則利用雨傘、帽子和口罩來保護自己，避免被從天而降的火山灰波及。

海拔1745公尺的聖克里斯托巴火山位於首都馬納瓜（Managua）西北方132公里處，就在奇南德加省境內，且是尼加拉瓜的7座活火山之一。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP