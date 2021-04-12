聖文森火山爆發第3天 大量火山灰覆蓋如戰區

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（法新社安地卡及巴布達首都聖約翰11日電） 加勒比海島國聖文森的索夫瑞火山爆發至今第3天，當地遭厚厚的火山灰覆蓋，國家緊急管理組織形容猶如戰區。

沉寂近42年後，索夫瑞火山（La Soufriere）9日蘇醒、猛烈噴發，讓聖文森島覆蓋厚厚的火山灰，空氣中也瀰漫濃重的硫磺味。

西印度群島大學（University of the West Indies）地震研究中心（Seismic Research Center）地質學家羅伯森（Richard Robertson）在推特（Twitter）發文表示：「美麗的聖文森地景籠罩在索夫瑞火山夜間爆發及噴出的火山灰中。」

他還形容新的熔岩流是「會移動的大規模破壞」。

國家緊急管理組織（National Emergency Management Organization）推文寫道：「（火山爆發）第3天，一切看起來就像戰區。」

西印度群島大學地震研究中心預估，索夫瑞火山爆發期可能會持續數日甚至數周，呼籲民眾避免吸入火山灰。

索夫瑞火山9日開始強力噴發，持續至入夜，隨後白色火山灰覆蓋聖文森街道、住家和建築物。新聞網站news784.com報導，昨天早晨，人口逾11萬人的聖文森被火山灰覆蓋，場景宛如冬季雪白世界。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP