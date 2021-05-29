聖母峰正值登山季 大本營卻傳COVID-19疫情

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（法新社加德滿都29日電） 聖母峰嚮導拉馬自從篩檢驗出感染新型冠狀病毒後，就一個人在帳篷里待了幾天。疫情正席捲這座全球最高峰上的大本營，登山客們說，他們正冒着生命危險。

在拉馬（Buddhi Bahadur Lama）的登山探險隊中，除了他以外，還有3人被認為感染了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。其他登山客染疫人數也愈來愈多。

35歲的拉馬接受法新社訪問時說：「這不只是我們的問題，此刻在大本營，多數登山隊都遇到這種狀況。」拉馬的癥狀輕微，但他說，有些登山客病情較嚴重。

數十名疑似染疫的患者已搭機離開聖母峰（Mount Everest），至少兩家公司在發現探險隊成員的篩檢結果呈陽性後，取消了行程。

但尼泊爾當局迄今未承認聖母峰上有任何病例。尼泊爾去年為防疫而封山，損失數以百萬計美元的收入，因此承認有病例，對尼泊爾的觀光業來說風險很大。

氣溫趨暖，攀登聖母峰或其他喜馬拉雅山峰的條件也較安全，尼泊爾卻在此時遭逢新一波疫情。

尼泊爾每天平均通報新增8000例，醫衛系統已不堪負荷。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，擁有2900萬人口的尼泊爾，迄今累計近55萬人感染、7047人病故。

自登山季開始兩個月以來，超過1000名登山客和嚮導在營地紮營，嚮導多是尼泊爾人。

本季迄今，已逾350人成功登頂，但有些人還留在大本營，等待下一次適合攀登的天氣條件。

高海拔地帶呼吸困難，因此，若在登山過程中出現COVID-19癥狀，就是一大威脅。

大本營診所的官員說，近幾周，已有超過30人因健康問題被飛機送下山。其中有些人把自己的COVID-19診斷結果上傳到社群網站，但尼泊爾政府仍表示，不知道有任何病例。

尼泊爾觀光局長塔曼（Rudra Singh Tamang）說：「如果有人在加德滿都的篩檢結果呈陽性，很難說他們是在哪裡感染的。」

法新社還提到，有些組織登山隊的機構對於陽性病例也缺乏透明。

奧地利籍登山隊發起人富騰巴赫（Lukas Furtenbach）率先取消行程，他說，他已向尼泊爾政府通報病例。

他表示：「有證據顯示，（山上）有疫情。但政府予以否認，讓我們和他們的同胞雪巴人（Sherpa）冒着生命危險。」

雪巴人嚮導孔嘉（Kunga Sherpa）在驗出病毒陽性反應後，就撤離大本營，正在加德滿都療養。他說：「如果從財務面考量，許多人需要今年的收入，但人命關天，或許某方面來說，這一季不爬山也好。」

© 2021 AFP