聖馬利諾公投 通過墮胎合法

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（法新社羅馬26日電） 官方公布的結果顯示，歐洲小國聖馬利諾共和國今天透過全民公投通過墮胎合法，推翻了可回溯到1865年的法律。

約77.3%選民贊成懷孕12周以下可墮胎的公投提案，懷孕12周以上則只有在母體有危險或胎兒重大畸形時才能終止妊娠。

風景如畫的聖馬利諾坐落在義大利中部山區，是歐洲最後幾個完全禁止墮胎的國家之一；完全禁止墮胎的還有馬爾他、安道爾、梵蒂岡等國。

天主教國家愛爾蘭2018年也是透過公投通過墮胎合法。

結果出爐後，發起公投的聖馬利諾婦女聯盟（UDS）成員慶祝了一番。聯盟主席普魯科利（Karen Pruccoli）告訴法新社：「這是所有聖馬利諾女性的勝利，戰勝了認定女性沒有權利的保守派與反動派。」

「這是戰勝天主教會的勝利，天主教會是我們的敵人，盡一切努力想避免這個結果。」

今天這場公投的合格選民有3萬5000多人，其中約1/3居住在國外。投票率41%，相當於大約1萬4500人表達看法。

教宗方濟各（Pope Francis）上周重申不妥協的立場，稱墮胎是「謀殺」。在沒有舉行民調的情況下，由於聖馬利諾天主教影響仍大，先前結果尚未出爐前，沒人想預測結果。

今天的公投對聖馬利諾而言也是重大變革，因為聖馬利諾墮胎禁令可回溯到1865年，經20世紀初兩個法西斯政府確認後，1974年又再次確認。

© 2021 AFP