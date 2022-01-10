聚焦氣候問題 荷蘭新政府10日宣誓就職

（法新社海牙9日電） 荷蘭總理呂特（Mark Rutte）的4連任聯合政府明天將宣誓就職，矢言將在對抗氣候變遷和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情方面投入大量資金。

廣告 繼續瀏覽後續

荷蘭去年3月大選，呂特贏得4連勝，卻歷經創紀錄271天的磋商，終於在去年12月達成組閣協議。

新政府將大手筆斥資350億歐元（約新台幣1.1兆元）專款用於氣候相關措施，並且將興建兩座新的核電廠。荷蘭是最低窪的國家之一，正面臨海平面上升的影響。

在國內Omicron變異病毒株病例創新高的情況下，新聯合政府也面臨迫在眉睫的抉擇，決定是否延長14日到期、全歐洲最嚴苛的防疫限制措施。

新內閣女性首長人數創下新高，新政府高層職位包括由卡格（Sigrid Kaag）出任財政部長，前財長鬍克斯特拉（Wopke Hoekstra）則接任外交部長一職。

因為呂特總有辦法從醜聞中脫身、續掌政權，被外界封為「鐵氟龍」總理。他去年12月表示，他要讓新政府「恢復人民的信任」。

這位腳踏車代步的總理表示，新聯合政府也想要「為下一代奠定基礎」，特別是針對氣候問題，因為荷蘭有約1/3國土位於海平面以下，且國家重度依賴天然氣。

除了在未來10年內提撥350億歐元用於解決氣候問題，新政府也將派任34歲的傑騰（Rob Jetten）出任首位氣候暨能源部長，新政府並已承諾在2050年前讓荷蘭達到氣候中和（climate neutral）。

© 2022 AFP