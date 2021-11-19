聯合利華1420億出售茶飲事業 追求高成長領域

（法新社倫敦18日電） 英國消費品集團聯合利華公司今天表示，已同意以45億歐元（約新台幣1420億元）出售旗下全球茶飲事業ekaterra，包括立頓（Lipton）及PG Tips等品牌。

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聯合利華（Unilever）執行長喬安路（Alan Jope）聲明說，將茶飲事業出售給私募基金CVC資本合夥公司（CVC Capital Partners），主要是聯合利華尋求其他方面有更高的成長機會。

他說，投入成長性更高的領域，是聯合利華成長策略很重要的一部分。

聯合利華表示，ekaterra茶飲部門共有34個品牌，除了立頓與PG Tips外，還有Pukka、T2及TAZO等，去年營收約20億歐元。

法新社報導，這項交易需經主管機構批准，預定明年下半年完成。

不過，聯合利華仍保留了部分業務並未售出，包括在印度、尼泊爾與印尼的茶飲事業，以及百事立頓（Pepsi Lipton）即飲茶合資公司及相關運銷事業。

上個月聯合利華財報指出，拜物價上漲所賜，銷售呈現成長，但警告高成本壓力會延續到明年。

許多經濟體在疫情封鎖後重啟經濟活動，在供應緊縮與強烈需求下，全球正經歷強烈通貨膨脹。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP