聯合國人權專家籲中俄停止軍售緬甸軍政府

（法新社日內瓦22日電） 聯合國人權專家今天指控，緬甸於去年2月爆發政變迄今，聯合國安全理事會成員國中國、俄羅斯及塞爾維亞仍持續向緬甸軍政府提供武器，且這些武器被用來攻擊和殺害平民。

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聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）敦促安理會緊急召開會議，以「針對決議進行辯論與表決，至少應禁止被緬甸軍方用來攻擊並殺害平民的那些武器轉移行為。」

安德魯斯今天發布報告，詳細說明軍政府從哪裡取得武器。報告強調，安理會的2個常任理事國中國和俄羅斯儘管手握否決權，但仍是軍政府的武器主要供應來源。

安德魯斯透過聲明表示，「雖然證據顯示，軍政府去年發動政變以來，所犯暴行皆未受懲罰，聯合國安理會成員國俄羅斯和中國仍繼續向緬甸軍政府提供許多戰機、裝甲車，俄羅斯還承諾將提供更多武器。」

他還指出，「同一時期，塞爾維亞也授權向緬甸軍方出口火箭和大炮。」

在報告中，安德魯斯堅稱，中、俄、塞三國皆「完全了解它們轉移的武器將被用來攻擊平民，它們的行為很 可能已違反國際法。」

報告列出2018年以來曾同意向緬甸轉移武器的國家，當時緬甸軍方對洛興雅（Rohingya）少數民族的種族滅絕紀錄大量浮現，聯合國調查團隊也敦促對緬實施武器禁運。

據報告內容，2018年以來，以色列、印度、巴基斯坦、韓國、白俄羅斯、烏克蘭都曾供應武器給緬甸軍方，但政變爆發後，僅中、俄、塞三國仍持續提供武器。

安德魯斯呼籲，「聯合國成員國和安理會必須緊急採取行動，阻止向軍政府出售武器，如今人命和安理會信譽都岌岌可危。」

聯合國資料顯示，緬甸自2021年2月1日發生政變後，一直處於混亂狀態，經濟陷入癱瘓，超過1500名平民在軍事鎮壓行動中喪生，至少1萬2000人遭到拘捕，另有逾44萬人被迫流離失所。

© 2022 AFP