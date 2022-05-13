聯合國人權理事會同意 調查俄在基輔等地所涉戰爭罪

（法新社日內瓦12日電） 聯合國人權理事會（UNHRC）今天通過決議，要調查俄羅斯軍隊在烏克蘭可能犯下的嚴重侵犯人權情事。

廣告 繼續瀏覽後續

出於對法外處決、平民傷亡、採用酷刑及虐童等事件的關注，聯合國人權理事會成員以33票贊成、2票反對的壓倒性多數通過這項決議，要調查可能的侵犯人權事件，讓當事人負起責任。

中國與厄利垂亞投下反對票，另有印度、巴基斯坦、古巴等12國棄權。俄國稱這場特別會議為政治噱頭，拒絕出席。

烏克蘭外交部副部長紮帕洛娃（Emine Dzhaparova）描述一名11歲男孩在母親面前遭性侵，深受創傷。她說，俄國總統蒲亭的軍隊施加「純粹的邪惡」。

她還說，俄羅斯犯下「歐陸數十年來最恐怖的侵犯人權事件」。

俄羅斯因被控在烏克蘭犯下諸多侵犯人權情事，上月被聯合國人權理事會停權；莫斯科則乾脆宣布退出理事會，如今只是普通觀察員。

今天的決議是要求調查委員會優先調查2月底和3月在基輔地區、切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）及蘇米（Sumy）地區發生的事件，並追究責任。

決議也要求調查委員會於9月常會向理事會簡報進展，並於2023年3月會議上提交的報告中完整交代調查結果。

© 2022 AFP