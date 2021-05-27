聯合國人權理事會特別會議 討論詳查以巴衝突及濫權

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（法新社日內瓦27日電） 針對加薩地區近期的暴力衝突，以及巴勒斯坦自治區和以色列境內的大規模濫權情事，聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）今天將討論是否進行廣泛的國際調查。

這項呈交到聯合國人權理事會的提案，呼籲針對這片中東地區的濫權情事及其「根本原因」採取前所未有的嚴格檢視。以色列與巴勒斯坦在這個地區的糾葛歷經數十年都未能化解。

聯合國人權理事會將在今天的特別單日會議中，討論這項由伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）提出的決議草案。會議主題是本月稍早以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間致命暴力衝突激增等問題。

聯合國人權理事會有47個成員國。今天的會議是應巴基斯坦代表伊斯蘭合作組織和巴勒斯坦自治政府提出的要求，在格林威治標準時間8時（台灣時間下午4時）召開，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）將發表聲明。

巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）和以色列駐聯合國日內瓦辦事處大使夏哈（Meirav Eilon Shahar）都預期會在會議中發言。

夏哈昨天抨擊了這場會議和決議草案，聲稱會議和草案的「唯一目的」只是要「怪罪以色列、洗白哈瑪斯的犯罪行為，並讓巴勒斯坦當局不用向自己人民負責」。

決議草案內容是呼籲聯合國人權理事會「緊急在被佔領的巴勒斯坦自治區成立持續性的國際獨立調查委員會，包括在東耶路撒冷和以色列境內」。預期各成員國將在下午就草案進行表決。

若這項決議通過，將是聯合國人權理事會首度成立無限期的調查委員會，這是理事會所能下令成立的最高層級調查單位。其他調查委員會則需要每年更新效期，例如針對敘利亞議題的委員會。

人權理事會先前8度下令調查巴勒斯坦自治區的侵犯人權問題，若今天的決議通過，將是首次要檢視當地長期衝突的「根本原因」，也是首度調查以色列境內大規模濫權情形。

以色列與哈瑪斯本月10日爆發激烈衝突，21日才依據協議停火。加薩地區的衛生部表示，這場衝突造成253名巴勒斯坦人喪命，包括66名兒童，另超過1900人受傷。

在以色列方面，加薩地區發射的火箭等武器造成12 人死亡，包括1名兒童、1名阿拉伯裔少年、1名以色列軍人、1名印度人和兩名泰國勞工，另約357人受傷。

© 2021 AFP