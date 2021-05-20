聯合國人權理事會27日開特別會議 磋商以巴衝突

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（法新社日內瓦20日電） 針對以色列與盤據加薩的武裝組織哈瑪斯雙方爆發導致平民百姓喪命的暴力衝突，聯合國人權理事會今天表示，將就巴勒斯坦佔領區的當前情勢召開特別會議。

聯合國人權理事會（The UN Human Rights Council）發表聲明說，預計27日召開的特別會議，將討論「巴勒斯坦佔領區嚴峻的人權狀況」。

聲明指出，召開特別會議是應巴基斯坦與巴勒斯坦當局的要求。巴基斯坦是伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation, OIC）的斡旋國。

這是聯合國人權理事會自15年前創立以來，將召開的第30次特別會議。

聯合國並未立即說明，47個人權理事會的會員國中有多少國家支持召開特別會議的呼籲，不過至少得有1/3國家支持，召開特別會議才能獲准。

此外，德國總理梅克爾（Angela Merkel）則指出，為了趕緊促成中東停火，與武裝組織哈瑪斯「間接磋商」是有必要的。

梅克爾在歐洲舉行的論壇發表談話表示：「當然，必須與哈瑪斯間接磋商。」並說埃及與其他的阿拉伯國家，已試圖在以色列與盤據加薩的哈瑪斯之間調停。

梅克爾指出：「（間接磋商）當然哈瑪斯必須包括在內，因為沒有哈瑪斯將不會達成停火。」

梅克爾發表上述談話之際，德國外長馬斯（Heiko Maas）展開在當地為期一天的外交折衝。

馬斯會晤以色列官員，並且另將在約旦河西岸佔領區的雷馬拉（Ramallah），會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），不過這位德國外長並不打算會見被歐盟視為恐怖組織的哈瑪斯。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2021 AFP