聯合國人權首長警告 緬甸恐走向全面衝突

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（法新社仰光13日電） 聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今天警告，緬甸局勢恐演變成敘利亞式的「全面衝突」。

緬甸軍方2月1日政變奪權並逮捕文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，全國一片混亂，經濟陷入癱瘓。根據緬甸監督團體截至昨晚統計，軍方兩個月來鎮壓示威活動，至少造成710人喪命，包括50名孩童。

巴舍萊今天警告，緬甸軍方的作為可能構成違反人道罪，她敦促各國立即採取行動，施壓緬甸軍方停止「壓制、屠殺人民」。

巴舍萊在聲明中表示：「我擔心緬甸局勢會走向全面衝突。」

她警告說，緬甸局勢顯然類似於敘利亞2011年的情況。敘利亞過去10年內戰已奪走近40萬條人命，迫使600多萬人逃離祖國。

緬甸多個族裔反抗團體近幾周在邊境一些三不管地帶加強攻擊軍方和警方，使得邊境內戰疑慮升高。

軍方以空襲報復，在當地工作的基督教援助團體「自由緬甸守護者」（Free Burma Rangers）表示，空襲造成至少20人喪命，40多人受傷。截至10日，克倫邦（Karen State）已有超過2萬4000名平民流離失所。

由於地處偏遠聯絡困難，法新社尚無法獨立證實死傷消息。

© 2021 AFP