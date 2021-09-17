聯合國報告：職業相關疾病傷害年奪190萬人命

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（法新社日內瓦17日電） 聯合國今天公布的報告顯示，職業相關疾病和傷害一年奪走將近200萬條人命，大多為長工時所致。

世界衛生組織（WHO）和國際勞工組織（ILO）首度聯手評估2000年至2016年，全球疾病和傷害與就業之間的關聯，但不包含COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機對工作條件帶來的驟變。

根據報告，2016年全球約190萬人的死因與工作有關，略高於世紀之交2000年的170萬人，但報告警告指出，這些數據肯定被低估。

報告指出，長時間工作，也就是每周工作55小時（含）以上是主要風險因素，被視為造成2016年約75萬人死亡的原因。

這項研究總共檢視19項職業風險因素，包括接觸石綿等致癌物，以及長時間久坐、手動搬運貨物等人體工學因素。

除了長時間工作以外，暴露於工作場所的氣體、煙霧和其他空氣污染被視為頭號風險，於2016年造成約45萬人死亡。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中表示：「看到那麼多人真的被自己的工作殺死太令人震驚，我們的報告為各國以及企業敲響了警鐘，必須致力改善和保護勞工的健康與安全。」

儘管報告顯示工傷致死數字顯着下降，但與此同時，和長工時有關的死亡案例卻呈現飆升。

與長時間工作相關的心臟疾病死亡躍增41%， 過勞導致的中風死亡攀升19%。

這份報告並未評估COVID-19造成的衝擊，但世衛組織先前曾警告，疫情似乎助長了工時增加的趨勢。譚德塞今年5月曾示警，遠距辦公「經常模糊了家庭與工作間的界限」。

© 2021 AFP