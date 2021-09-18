聯合國大會將登場 全球百位領導人無懼疫情堅訪美

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（法新社紐約18日電） 儘管COVID-19疫情陰霾籠罩，仍有約100位世界領導人將在下周抵達紐約，參與聯合國大會（UN General Assembly），針對自疫情以來的急切全球問題尋求進展。

法新社報導，在美國和中國高度緊張情勢下，聯合國大會力圖推動達成一項雄心勃勃的氣候協定，並在塔利班接管阿富汗後尋求團結。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在峰會前告訴法新社：「我們需要重新建立信心。目前世界上的地緣政治分歧是個障礙。」

他說，世界「確實處於非常危險的情況」，「我們需要敲響警鐘，喚醒政治領袖」。

美國總統拜登將於21日首次對聯大發表演說，隔天他將召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上疫情峰會，尋求展示美國在疫苗方面的領導地位。

隨着Delta變異株引發新的感染激增，古特瑞斯警告說，這個世界對於疫情的「各領域都朝錯誤方向前進」。

他說：「某些國家有80%人口接種疫苗，有些國家接種率僅2%，這絕對是無法接受的。」

隨着全球氣溫與嚴峻天氣惡化到令人震驚的程度，英國首相強生（Boris Johnson）將於11月蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）聯合國氣候峰會前，於20日抵達紐約尋求氣候方面的行動。

其他準備出席的世界領導人還包括土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與以色列新任總理班奈特（Naftali Bennett），班奈特和拜登同樣將是首次亮相。

不過美國不鼓勵國家元首來訪，並要求代表團維持較小規模來防疫。身為聯合國熟面孔的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）基於疫情考量，將是以預錄影片與會的領導人之一。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）對記者說：「我們擔心這場聯合國活動成為超級傳播者大會。」「領導人必須負責任，他們必須為自己的行為負責。」

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則是不把防疫守則放在心上的領導人。按照傳統，巴西是聯大上第一個發言的國家。

這位極右翼領導人表示，即使他沒有接種Covid-19疫苗，他也打算來紐約。此舉無視紐約市當局希望每個人都出示疫苗接種證明的做法。

© 2021 AFP