聯合國安理會通過阿富汗決議 未納安全區構想

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（法新社紐約聯合國總部30日電） 聯合國安理會今天通過決議，要求阿富汗塔利班（Taliban）信守承諾，讓民眾自由離境；但這份決議未採納法國總統馬克宏所提在喀布爾設立「安全區」的構想。

由美、英、法3國草擬的這份決議在安理會獲得13票同意通過，沒有反對票；俄羅斯與中國棄權。

馬克宏在29日「星期日報」（Journal duDimanche）刊出的評論中說：「設置安全區非常重要，這將提供聯合國一個在緊急情況下行動的架構。」他並說最重要的是，安全區將允許國際社會對阿富汗現行掌權者塔利班持續施壓。

不過馬克宏的想法未納入今天的決議，代之為「期待塔利班維持承諾，包含所允諾讓阿富汗人及所有外國人能安全、有保障與有序地離境」等內容。

決議里所稱承諾指的是塔利班27日表態，他們會開放旅外，且可在任何人們想要的時間離境，包括一切陸空跨境。

今天的安理會決議里，也沒有任何懲罰塔利班背信毀諾的規定及安理會該有哪些後續舉措。一名聯合國外交官告訴法新社：「決議不涉及操作面，更多的是關於原則性闡述、關鍵政治訊息和警告。」

國際危機組織（ICG）熟稔聯合國事務的高恩（Richard Gowan）表示，這份安理會決議僅向塔利班傳達信守維持機場開放、協助聯合國交付援助物品等承諾的政治訊息，實質內容很少。高恩並認為馬克宏操之過急或沒能表達清楚，以致安全區的理念破局。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）說明俄國是被迫棄權，因為「原則性的關切事項」未能反映在這份27日所草擬的決議里。

涅班濟亞說：「明明這份決議的背景脈絡是出於遏止恐攻，草擬者卻斷然拒絕提及伊斯蘭國（IS）、東突厥斯坦伊斯蘭運動（ETIM）等國際公認的恐怖組織。我們覺得這擺明視而不見，且想將恐怖分子也區分為『友我或非友我』，刻意淡化某些組織的恐攻威脅。」

中國駐聯合國大使耿爽也說明，有鑒相關議題與情勢的脆弱與不確定性，安理會的舉措應是有助於和緩緊張而非反其道而行。阿富汗近期亂局同外國部隊倉促無序的撤出有直接關係，希望有關國家能認清，撤出不是責任的結束，而是反思和糾錯的開始。

© 2021 AFP