聯合國將再度表決決議文 要俄羅斯停止烏克蘭戰爭

（法新社紐約聯合國總部23日電） 聯合國大會預定24日針對一項不具約束力的新決議文進行表決，若獲多數成員國通過，將「要求」俄羅斯「立即」停止烏克蘭戰爭。

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141國已於本月2日通過一項類似決議，要求俄國立即停止對烏克蘭動武。包括俄羅斯在內，有5國在那次表決中投下反對票，另有35國棄權。決議不具約束力，因此顯然無法左右戰事，只凸顯了俄國在國際上有多孤立。

烏克蘭今天在聯合國大會緊急會議上提出新的決議文，「要求俄羅斯聯邦立即停止對烏克蘭的敵對行為，尤其是針對平民和民用目標的任何攻擊」；但這項決議也不具約束力。

決議文內容還重申聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲俄國停止軍事攻擊、達成停火協議、回歸對話及協商的立場。

法新社取得的決議文草案獲得88國支持，最初是由法國和墨西哥起草。

同樣在今天，俄羅斯向聯合國安全理事會提出關於烏克蘭的「人道情勢」決議文，但未通過。外交人士透露，俄羅斯和中國投了贊成票，但其餘13個安理會成員國選擇棄權，以表明俄國的提案「令人無法接受」。

俄國上周也試圖提出相關決議文，但因密切盟國都不支持而作罷。由於西方國家肯定會投否決票，俄國的決議文絕無可能通過，但莫斯科當局希望能獲得一些贊成票，好證明自己在侵略烏克蘭之後，在國際上並非眾叛親離。

© 2022 AFP