聯合國專家促祭出全球武器禁運令 制裁緬甸軍方

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（法新社日內瓦4日電） 聯合國一名人權專家今天對緬甸殘暴鎮壓反政變抗議示警，他說，聯合國安全理事會應實施「全球武器禁運令」，並對緬甸軍方祭出針對性制裁。

聯合國針對緬甸人權情況的特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）在最新報告中，呼籲國際社會「立即、果斷行動」，以支持要求恢復民主的緬甸民眾。

他說：「我們不能再讓風險升高了」。

他表示，聯合國安理會應立即「祭出全球武器禁運令」，並「對緬甸軍方及其收入來源實施針對性經濟制裁」。

這份報告提到，安理會也應將緬甸局勢一案交付國際刑事法院（International Criminal Court），「以調查並對已發生的殘暴罪行起訴」，包括種族滅絕、戰爭罪與違反人道罪。

同時，安德魯斯也說，聯合國與國際社會必須拒絕承認軍政府為緬甸的合法政府。

他在聲明中說：「我敦促安理會成員關注我們在緬甸目睹的無情殘暴行徑。」

緬甸自軍方2月1日發動政變掌權後陷入動蕩，結束10年來的民主實驗，引發大規模民眾起義，而軍政府日益試圖使用致命武力鎮壓。

昨天是緬甸抗議政變以來最血腥的一天，聯合國表示，至少有38人身亡。從緬甸流出的線上影片顯示，安全部隊朝群眾開槍，現場有屍體躺在血泊當中，死者頭部有子彈傷口。

© 2021 AFP