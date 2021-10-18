聯合國峰會在即 紐西蘭承諾4倍銀彈助抗氣候變遷

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（法新社威靈頓18日電） 紐西蘭今天承諾以4倍外援支出對抗氣候變遷，解決近幾十年來因應這項挑戰的作為「嚴重不足」問題。

世界各地代表將於本月底齊聚蘇格蘭格拉斯哥，參與聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，紐西蘭未來4年將把氣候援助預算提高到9億3000萬美元，至少一半經費會用來援助太平洋島國，這些國家有許多低窪地區面臨因海平面上升而被淹沒的風險。

她在聲明中說：「我們必須持續加強支援我們的太平洋大家族，以及面對氣候變遷首當其衝、最需要我們支持的鄰國。」

阿爾登表示，這筆經費會用來協助各社區對抗破壞性暴潮、海平面上升，以及造成洪水和乾旱的極端氣候日益嚴重問題。

根據「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker）網站，紐西蘭現有的氣候援助預算被評為「嚴重不足」，整體因應全球暖化作為「高度不足」。

2022年到2025年經費加碼，將讓紐西蘭對抗全球氣候變遷資金的人均貢獻與英國旗鼓相當。

紐西蘭氣候變遷部長蕭奧（James Shaw）表示，紐西蘭和其他相對富裕的國家有責任幫助弱勢國家做好準備，因應氣候變遷衝擊。

他告訴紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）：「我們過去30年的歷史顯示，因應這項巨大挑戰的作為嚴重不足。」（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）

© 2021 AFP