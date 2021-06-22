聯合國年度報告：COVID-19加劇全球戰亂國家侵犯兒童事件

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（法新社紐約聯合國總部21日電） 根據聯合國今天發布的年度報告，在飽受戰火蹂躪的國家，針對兒童的暴力事件於2020年期間激增，而2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行加劇了這樣的情況。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）簽署的這份報告說，相較於前一年，兒童綁架事件增加了90%，而強暴和性虐待則增加了70%。

報告說：「（針對兒童的）嚴重侵犯事件依然多得驚人，有2萬6425件。」

負責武裝衝突中兒童事務的聯合國特別代表甘巴（Virginia Gamba）說：「2020年，成年人的戰爭再次奪走數以百萬計男孩和女孩的童年。」

報告指出，新型冠狀病毒疾病大流行，「使兒童變得更加脆弱，更容易遭遇綁架、招募成童兵和性暴力，學校和醫院遇襲的可能性也增加」。

報告說，2020年，對兒童來說最危險的地方包括阿富汗、敘利亞、葉門和索馬利亞。

聯合國在報告中說，去年有8521名兒童被招募為童兵，另有2674人在世界各地的衝突中喪生、5748人受傷。

人權團體批評古特瑞斯的名單之中，未列入以色列以及葉門境內的沙烏地阿拉伯為首聯軍。

以色列從未被列入這份黑名單，而沙國率領的聯軍則是從2020年的名單中除名。

人權觀察組織（Human Rights Watch）倡議兒童權利主任貝克（Jo Becker）說，古特瑞斯「讓連累兒童死亡和殘廢的交戰各方逍遙法外」。

兒童與武裝衝突觀察名單（The Watchlist onChildren and Armed Conflict）主任拉帕（AdrianneLapar）說：「秘書長決定將沙烏地阿拉伯和酋長國領導的聯軍自年度黑名單中除名，等於是給出一個明確訊息：殺害兒童的各方可不受法律制裁。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP