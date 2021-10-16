聯合國延長海地綜合辦公室任務期限9個月

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（法新社紐約聯合國總部15日電） 西方國家與中國在最後一刻達成妥協，聯合國安全理事會通過決議，將原本今天到期的聯合國駐海地綜合辦公室委任期限延長9個月。

安理會今天通過一項決議，將聯合國駐海地綜合辦公室的委任期限延長9個月，少於美國尋求的1年，但超過北京提出的6個月。安理會15個成員國對該決議全部投下贊成票。

安理會趕在該政治任務團今晚到期前幾個小時，在下午6時左右表決通過委任，延長至2022年7月15日。

海地目前深陷政治、經濟、社會與安全危機。由於政局動蕩，海地國會選舉已經延宕超過一年半，前總統摩伊士（Jovenel Moise）獨攬大權。然而摩伊士7月遭暗殺身亡，海地後來又遭受地震和熱帶風暴襲擊，為這個飽受蹂躪的國家帶來更多不確定性。

美國提出延長聯合國在海地工作一年，受到中國反對。在今天的新版本獲得同意之前，中國已起草自己文本，提議僅將期限延長6個月。

最後安理會達成9個月的共識，但同時要求聯合國秘書長必須在本決議通過後6個月內，向安理會提交分析報告。

聯合國維和行動在結束15年任務後，於2019年10月成立聯合國駐海地綜合辦公室（BINUH），成為華盛頓和北京之間頻繁爭論的議題之一。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2021 AFP