聯合國批評重啟空城提案 土耳其駁斥

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（法新社伊斯坦堡23日電） 賽普勒斯土耳其裔和希臘裔的分裂僵局持續，土國總統艾爾段希望能重啟目前人去樓空的渡假勝地瓦洛沙。但這項計畫今天遭聯合國安理會批評，土耳其也隨即出面駁斥。

聯合國安理會（UN Security Council）抨擊土耳其推動的賽普勒斯兩國解決方案，及重啟希臘裔賽普勒斯居民撤離後的海岸度假勝地提案。土耳其則拒絕這項批評。

土耳其1974年入侵賽普勒斯，以回應當時雅典軍政府企圖讓賽普勒斯與希臘統一卻失敗的政變行動，自此之後，賽普勒斯便被一分為二。

7月20日適逢入侵賽普勒斯47周年，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）造訪分裂的北尼柯希亞（Nicosia），並宣布聯合國半世紀以來的努力以失敗告終，且應該要有「兩個不同族群、兩個同等地位的國家」。

包括美法在內的西方強權對此表示憤怒，聯合國安理會對土耳其政府發出譴責，卻隨即遭到駁斥。

土耳其外交部今天發表聲明表示，拒絕接受聯合國安理會主席針對在土耳其裔賽普勒斯人控制下部分重啟瓦洛沙（Varosha）計畫的聲明。

外交部聲明同時也駁斥，「許多國家的說法都是毫無根據的主張，且與島上事實不符」。

根據法新社取得的安理會聲明，安理會再度呼籲建立一個雙區聯邦制的國家。

土耳其外交部表示，「由於希臘裔賽普勒斯行政當局拒不讓步的立場」，數十年的努力也無法達成兩族雙區聯邦制的協定。

他們補充說：「堅持這樣的模式，如今對安理會可信度造成傷害。唯有接受土耳其裔賽普勒斯族群擁有同等主權和國際地位，賽普勒斯議題的新一輪談判才會朝公平且長久的和議方向走。」

艾爾段盟友、土耳其裔賽普勒斯領導人塔塔爾（Ersin Tatar）20日也宣布，邁向開啟瓦洛沙的下一步。瓦洛沙曾是這個地中海小島的頂級度假勝地，但1974年土耳其入侵賽普勒斯時，希臘裔賽普勒斯居民大舉逃離。

土耳其外交部表示，瓦洛沙是土耳其裔賽普勒斯領土的一部分，而土耳其賽普勒斯當局的所有決定，「都遵守財產權，也完全遵照國際法。」

「和主張恰恰相反，我方並未違反聯合國安理會的相關決議案。而且，聯合國安理會的決議並未高於財產權和主權」。

© 2021 AFP