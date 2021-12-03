聯合國推身體自主權符號 反網路性別暴力

（法新社紐約聯合國總部2日電） 聯合國今天推出一個反對網路性別暴力的象徵符號，可以使用在社群媒體貼文中。

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聯合國推出這個標誌，是為了強調公司商標和有版權的智慧財產權在網路上通常比一般民眾受到的保護大。

聯合國人口基金（UNFPA）的身體自主權運動，目的是保護婦女、年輕人、少數民族和同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）人士免於網路暴力。

聯合國人口基金執行主任卡內姆（Natalia Kanem）說：「每個人都有權生活在沒有恐懼和暴力的環境下，無論是在網路上還是現實生活中。」

她說：「現在是科技公司和決策當局正視網路暴力的時候了。」

根據經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）一項民調，全球85%女性曾體驗或目睹針對其他女性的網路暴力，38%女性自己也曾遭受過這種暴力。

聯合國人口基金指出，網路暴力包括網路跟蹤、仇恨言論、人肉搜索、以及未經同意使用肖像和影片，如「深偽技術」（deepfakes）。

根據聯合國人口基金，這個符號要求，「我們的身體肖像在網路上，應得到與版權賦予音樂、電影甚至公司商標相同的尊重和保護」。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）

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