聯合國會員國也違規 報告：利比亞武器禁運令無效

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（法新社紐約聯合國總部16日電） 聯合國專家今天發布報告一針見血地指出，自2011年起對利比亞實施的武器禁運令「完全無效」，直指包括聯合國會員國在內的參與者「廣泛且明目張膽地」違反禁令。

利比亞飽受內戰蹂躪，負責監督武器禁運的6名專家將矛頭指向交戰雙方背後的諸多國際支持者，還有民間傭兵和非國家行為者，包括俄羅斯瓦格那集團（Wagner），以及前美國黑水保全公司（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）。

專家團在550多頁的報告中附上照片、圖表與地圖來佐證相關指控，調查時間從2019年10月延續到2021年1月。

他們寫道：「武器禁運令依舊完全無效。幾個直接支持利比亞內戰其中一方的聯合國會員國，廣泛且明目張膽地觸犯禁令，完全無視制裁措施。」

報告又提到，這幾個國家「對於整體供應鏈的控制，導致偵查、阻斷或制止行動複雜化」，進而「推升落實利比亞武器禁運令的難度」。

聯合國專家團多年來一再譴責有參與者輸送武器給利比亞。

2011年，利比亞人民在北大西洋公約組織（NATO）協助下推翻獨裁者格達費（Moamer Kadhafi），格達費接着在逃亡過程中身亡。然而，利比亞不但沒有進入新頁，反而陷入內戰。

近幾年來，利比亞分裂為兩個敵對政權，一方是聯合國承認、以的黎波里（Tripoli）為根據地的利比亞全國團結政府（GNA）；另一方是自封利比亞國民軍（LNA）的東部軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）。

哈夫塔的國際支持者包括阿拉伯聯合大公國、約旦、俄羅斯、敘利亞與埃及，而這幾國都名列聯合國先前或這次的報告之中；力挺利比亞全國團結政府的土耳其與卡達，同樣被專家團點名。

聯合國報告指出，違反武器禁運的還包括介入利比亞內戰的俄羅斯瓦格那集團傭兵，以及多達1萬3000名敘利亞反抗軍及查德或蘇丹團體。

聯合國專家團今天的報告除了強調過去已提出過的指控，更點出其他參與者，包括現已更名的美國黑水保全公司創辦人兼美國前總統川普支持者普林斯。

普林斯否認相關指控，說自己2019年不曾也無意派出外籍傭兵或輸出武器給哈夫塔。

© 2021 AFP