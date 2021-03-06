聯合國特使促敦促安理會采採取行動 助緬甸恢復民主

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（法新社仰光6日電） 緬甸反政變示威陸續傳出多名示威者喪命，聯合國駐緬甸特使呼籲安全理事會聆聽緬甸「絕望的乞求」，立即對軍政府採取行動與恢復民主。

根據聯合國，自緬甸軍政府血腥鎮壓反政變示威者以來，已有超過50人喪生，光是3日當天就有至少38人送命。有圖像顯示安全部隊向群眾開槍，還有血跡斑斑的屍體被拖走。

聯合國緬甸事務特使柏其納（Schraner Burgener）表示她一天會收到約200則呼籲國際採取行動的訊息。

她說：「他們寄託於聯合國和其成員國的希望正在消逝。我直接聽到來自緬甸母親們、學生以及年長者們絕望的乞求。」

但許多外交官員表示，安理會不太可能通過任何制裁軍政府的國際行動，像是全球武器禁運。這場英國召開的安理會會議，在沒有通過任何一致聲明下結束，儘管外交官表示下周會持續協商。

在緬甸第2大城瓦城，數百名工程師走上街頭高呼「釋放我們的領袖」。當地醫療人員告訴法新社，一名26歲男子協助設置路障以拖慢安全部隊行動時，頸部中彈身亡。

位於緬甸南部的土瓦（Dawei）示威群眾今天高呼「民主是我們的信念」、「決心必定攻無不克」的口號時，警方發射催淚瓦斯攻擊。

緬甸最大城市仰光依然有民眾走上街頭，不顧危險繼續舉行示威。27歲的迪迪（Didi）告訴法新社：「沒錯，我很害怕站上前線，但我們相信我們的同志，我們承諾如果人受傷會互相保護。」

© 2021 AFP