聯合國畫時代暖化報告 警告毀滅性氣候衝擊

（法新社巴黎28日電） 根據今天所公布一份畫時代的聯合國報告，近半數地球人口極可能受到一系列毀滅性的氣候變遷衝擊，且要確保所有人都能擁有「宜居未來」，能夠努力的時間幾乎已消耗殆盡。

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全世界和各國領袖已對全球暖化措詞強硬數十年，溫室氣體排放仍然升高，眾人如今面臨聯合國報告呈現宛如「人類苦難圖鑑」的可怕景象，以及勢必會糟糕許多的前景。

聯合國（UN）轄下機構「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）指出，由於氣溫升高，包括物種滅絕、生態系統崩潰、蟲媒傳染病、致命熱浪與超大風暴、缺水、農作物減產等問題，全都已顯着惡化。

單單去年，地球上4個大陸便出現連串空前的洪災、熱浪和野火。

IPCC警告，即使迅速控制住造成氣候變遷的化石燃料污染，所有這些衝擊仍將在未來幾十年內惡化。

在各國難以讓二氧化碳排放升勢最終逆轉的情況下，IPCC的報告直言，全球必須有心理準備，一些氣候突發衝擊將無法避免。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這份報告內容是對全球領導階層失敗的「嚴厲控訴」。他形容這堪稱「犯罪」，「全球最大污染者犯下縱火罪，燒了我們唯一的家」。

參與IPCC為期2周視訊會議的人士指出，即使爆發俄羅斯侵略烏克蘭事件，也無法令人忽視這份3600頁報告和當中極其重要的「給決策者摘要」（Summary for Policymakers）列出的事實。

擔任IPCC共同主席的科學家波特納（Han-Otto Portner）告訴法新社：「忽視這份報告或忽視氣候變遷，根本是不可接受的。氣候變遷正在影響我們、困擾我們，威脅到我們的生存。」

報告的重點之一，是人類和大自然系統的命運交織在一起。除非貯存碳的森林和海洋被破壞後，能復原並受到保護，否則無法改善氣候變遷。

報告並強調，若全球暖化失控，人類和其他生命獲得乾淨水、空氣和土壤仰賴的生態系統，將無法完好存活。

報告清楚表示，地球環境未來能否存活面臨高度不確定性，一些最嚴重的氣候衝擊已不可逆，例如幾乎所有淺水域珊瑚很可能無法存活。（譯者：張正芊）

© 2022 AFP