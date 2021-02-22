聯合國秘書長要求緬甸立即停止暴力鎮壓民眾

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（法新社日內瓦22日電） 聯合國（UN）秘書長古特瑞斯今天譴責緬甸軍事政變主使者使用「殘暴武力」對付抗議民眾，並要求緬甸軍方立即停止鎮壓行動及釋放囚犯。

古特瑞斯（Antonio Guterres）透過預錄影片，在聯合國人權理事會（UN Human RightsCouncil）第46屆年會發表年度演說。他在演說中只點名一個國家：緬甸。

古特瑞斯表示：「今日，我要求緬甸軍方立即停止鎮壓，釋放囚犯，停止暴力，尊重人權及人民透過近期選舉表達的意志。」他還強調：「在我們的現代社會，政變無容身之地。」

緬甸民眾發起大致和平的大規模公民不服從運動，要求讓遭罷黜的民選政府領導人翁山蘇姬（Aung SanSuu Kyi）重返執政，但緬甸軍政府已逐漸加強鎮壓手段。

20日成為1日軍事政變以來最致命的一天，緬甸安全部隊在瓦城（Mandalay）朝集會群眾開槍，造成2人死亡；另有1人在緬甸最大城暨商業首都仰光遭槍擊喪命。

緬甸軍政府警告示威者勿煽動民眾「步上對抗道路，他們將在過程中喪失生命」。但這番警告並未嚇退抗議群眾，仰光街頭今天仍湧現數萬人聚集。

古特瑞斯昨天已在推特發文，譴責前一天在緬甸發生的「致命暴力」事件。他寫道：「對和平示威者使用致命武力、威嚇和騷擾，是不被接受的事。」

美國、英國和加拿大全都已對緬甸軍事政變做出回應，鎖定緬甸最高層軍事將領祭出制裁措施。歐洲聯盟（EU）成員國外交部長今天將召開會議，會中也將討論對緬甸軍方採取哪些制裁行動。

如今緬甸行政、立法和司法三權全都落在武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）手中。早在軍事政變前，他已因緬甸軍方涉入2017年暴力鎮壓洛興雅（Rohingya）穆斯林，而遭到國際制裁。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP