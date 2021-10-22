聯合國籲對抗氣候變遷 應避免COP26峰會失敗

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2015年針對氣候變遷的巴黎協定（Paris Agreement），是在氣候變化綱要公約第21次締約方會議（COP21）訂下，該協定呼籲將全球升溫幅度，控制在比工業化前水準高出攝氏2度以內，最好是接近攝氏1.5度。

但目前聯合國（UN）的估計顯示，溫度上升攝氏2.7度的「災難性」暖化即將到來。

古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，目前的跡象「顯示了（氣溫）正走上比工業化前的水準上升至少攝氏2.7度之路，而這顯然是張通往災難的單程車票。」

他在一場線上記者會中告訴國際性計畫「為氣候發聲」（Covering Climate Now）的成員說：「少數國家的碳污染摧毀了人類，他們要負最大的責任。」

他說：「我希望我們仍能及時避免在（蘇格蘭）格拉斯哥（Glasgow）失敗，但時間不多了，且情況變的愈來愈艱困，這就是我為何非常非常的擔心，我很怕事情可能會出錯。」

古特瑞斯說：「20國集團（G20）領導人將在羅馬會面，他們知道自己代表的經濟體，得為全球4/5的碳污染負責。」

他補充道：「如果他們不挺身而出，我們將走向人類可怕的苦難。」

他說：「中國和美國必須做到，比他們現在宣布的計畫還多。」

10月31日到11月12日在格拉斯哥舉辦的會議，被視為是訂下全球碳排放目標，以緩解全球暖化的關鍵一步。

© 2021 AFP