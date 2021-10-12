聯合國籲救阿富汗經濟 批塔利班罔顧女權

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約聯合國總部11日電） 聯合國秘書長古特瑞斯今天敦請世界各國捐更多的錢給阿富汗，以避免其經濟崩潰，但也對塔利班違背對阿富汗婦人和女孩的承諾予以抨擊。

古特瑞斯（Antonio Guterres）說到阿富汗經濟面臨的挑戰，稱阿富汗在海外持有的資產被凍結，幫助其發展的援助也都暫停。

他說：「我們必須找到方法讓經濟活過來，這可以在不違反國際法規或違背原則的情況下做到。」

「我敦請世界各國採取行動，為阿富汗經濟注入活水，避免經濟崩潰。」

據聯合國官員表示，國際資金或阿富汗被凍結資產的金錢，都有可能被用來支付聯合國機構和非營利組織，然後給付阿富汗人薪資。

古特瑞斯警告說，國際社會給予阿富汗援助的動作太慢，當地受人道主義和經濟危機影響的人至少有1800萬，約阿富汗人口半數。

他說，國際人道援助已被送到阿富汗不同的地區，塔利班不但沒有阻擾，甚至配合並協助維安。

另據美國國務院所稱，美國於塔利班掌控阿富汗不久後，雙方代表首次面對面會談中提到了婦女權利的問題。

古特瑞斯告訴記者：「當我看到塔利班對阿富汗婦女的諾言被打破時，我特別地震驚。」

「我強烈地呼籲塔利班，信守對婦女的承諾，並根據國際人權、人道規範，履行他們的義務。」

古特瑞斯表示，對於此事，聯合國「不會放棄」，每天都會和塔利班討論這個議題。塔利班8月中奪得阿富汗政權，但他們成立的政府，其合法性仍未獲國際認同。

古特瑞斯說：「（塔利班）打破承諾，粉碎了阿富汗婦女的夢想。」他指出，自2001年以來有300萬女孩入學就讀，年輕女性受教育的平均時間，從6年增加到10年。

古特瑞斯警告說：「阿富汗的經濟有80%屬地下經濟，女性在其中佔主導地位，沒有她們，阿富汗的經濟、社會將無法復蘇。」

© 2021 AFP