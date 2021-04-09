聯合國籲美中俄等國 儘速加入禁雷公約

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（法新社紐約聯合國總部9日電） 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天呼籲尚未簽署「禁止人員殺傷地雷公約」的國家，儘速成為締約國。

法新社報導，這項在1999年生效的公約，禁止使用、儲存、生產和轉讓人員殺傷地雷。尚未簽約的國家包括美國、中國、俄羅斯、印度、伊朗、以色列、緬甸、北韓以及越南等，目前輪值安理會主席國的越南要求在今天進行相關討論。

古特瑞斯在討論中說：「禁止人員殺傷地雷公約（Anti-Personnel Mine Ban Convention）的締約國已超過160國，我呼籲尚未加入公約的國家立即簽署加入。」

一名越南外交消息人士透露：「我們擔心的主要是，公約規定的雷區清除時間過短。」他表示，在1960－1970年代受到越戰戰火蹂躪的越南，需要數十年時間來清除地雷。

締約國在批准條約後，預計將在10年內停止生產和研發人員殺傷地雷，同時銷毀庫存並清除所有雷區，不過時間可以延長。

在戶外玩耍的原戰區兒童，是世界各地人員殺傷雷的主要受害者之一。這種武器可能體積小、製作簡易，但殺傷力驚人。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）

© 2021 AFP