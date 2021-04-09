聯合國緬甸特使出訪亞洲 緬甸仍不得其門而入

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（法新社紐約聯合國總部8日電） 聯合國發言人今天表示，緬甸事務特使預計將在未來幾天展開亞洲行，但仍無法造訪政變後陷入混亂的緬甸。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）將從泰國展開亞洲行，她也會訪問中國，但沒有公布訪問日期與可能出現在議程上的其他國家。

杜雅里克說，緬甸軍政府尚未對柏其納到訪「開綠燈」。緬甸2月1日發生政變後，街頭出現要求回歸民主的大規模抗議活動，目前已有數百人喪命。

杜雅里克說：「柏其納當然準備與軍方恢復對話，以協助緬甸重回民主道路、恢復和平與穩定。」

他說，柏其納持續與緬甸將軍有書面聯繫，不過已數周沒有通話。杜雅里克說，他們的目標是恢復「面對面」會談。

杜雅里克說柏其納「準備在任何時候訪問緬甸」，提及在聯合國安全理事會支持下，她希望能會晤遭拘禁文人領袖，包括總統溫敏（Win Myint）與翁山蘇姬。

杜雅里克說，特使將在曼谷展開亞洲行，她將會晤泰國當局、派駐此區的聯合國官員與駐緬甸大使。

© 2021 AFP